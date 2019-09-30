قال الدكتور أحمد راوي، رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة حلوان، إن حال الترجمة في مصر جيد، ولكن يأمل أن يكون أفضل وأجود، فهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات التي تدعمها الدولة في مجال الترجمة مثل المركز القومي للترجمة وهي مؤسسة كبيرة تترجم من جميع اللغات، وكذلك مؤسسات جامعية مثل مركز اللغات بكلية الآداب جامعة القاهرة، ومركز الدراسات الشرقية، وهناك مؤسسات ترجمة لا تدعمها الدولة مثل دور النشر المختلفة وجهود المترجمين في مصر.

وأضاف راوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن عمل دور النشر ليس كما ينبغي، ولكن يقدم مجموعة من مجهودات المترجمين في مصر، ولكن نحن في حاجة إلى تقديم مجموعة كبيرة من الترجمات لمختلف اللغات، موضحًا أن مجال العلوم الإنسانية يعاني من فقر في الترجمة، بينما الأدب هو أكثر التراجم منتشرة في مصر.

وأشار رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة حلوان، إلى أن الرياضيات والعلوم تعاني من فقر في الترجمة أيضًا، وكذلك التحليل الفكري والسيكولوجي والاجتماعي، مضيفًا: "مجموعة من الجهود الفردية تقوم على مجهودات المترجمين فقط، كل مترجم يقوم بعمل جيد يتقدم به لدور النشر الخاصة، فدي حاجة فردية تحتاج إلى دعم، دور النشر تعاني من الناحية المادية للمترجم".