"الحجاب: نساء يكتبن حول تاريخه وأبعاده السياسية".. جديد "قومي الترجمة"

صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة، النسخة العربية من كتاب "الحجاب.. نساء يكتبن حول تاريخه وأبعاده السياسية"، من تحرير جينفر هيث ومن ترجمة وتقديم ربيع وهبة.

يضم الكتاب 21 فصلا بقلم 21 كاتبة، وتحاول الكاتبات تناول الحجاب من الأوجه السياسية، الدينية، التاريخية، والاجتماعية.

وربيع وهبة عمل مترجما حرا لفترة طويلة، ترجم خلالها عددا كبيرا من الأبحاث والدراسات في مجال علم النفس والفلسفة والاجتماع والسياسة والفلسفة والعلوم، ترجم عدد كبيرا من الكتب المهمة إلى العربية، بينها،"كوكب العشوائيات، حل الدوبة الواحدة، السلطة والرخاء، والمرجع في علم النفس السياسي".