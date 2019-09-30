قال المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، إن المصلحة يعمل بها 41 ألف موظف وعامل، جرى ترقية 36 ألف شخص منهم خلال شهر مايو الماضي.

وأضاف السعدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد": "تعليمات القيادة السياسية ستنفذ بالحرف الواحد، وسنبدأ في تطبيق الحد الأدنى للأجور".

كما فند رئيس مصلحة الري، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تكلفة حق الانتفاع على المباني المبنية على منافع النيل، مشددًا على أنها تقدر بجنيه واحد للمتر خارج كردون المدن، وجنيهان داخل كردون المدن، بما يوازي 12 جنيهًا بشكل سنوي للمتر الواحد.

ولفت، إلى أنه وفقًا للقرار الوزاري الصادر في أغسطس 2018، فإنه سيجري تغليظ العقوبات على المخالفين بمقدار 10 أضعاف، مشددًا على أن سعر جنيه واحد للمتر ستطبق على أصحاب الأملاك قبل صدور هذا القرار.