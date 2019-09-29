دخل الإعلامي أحمد موسى، في مشادة كلامية مع المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، على الهواء، وذلك خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، حيث تحدث متحدث الري، عن تعدي بعض المواطنين على أراضي الدولة ومنافع النيل، وذلك أن المواطن أجرم في بناء منازل على منافع النيل.

وغضب "موسى"، من وصف المتحدث باسم وزارة الري، بعد استخدامه كلمة "أجرم"، قائلًا: "أرجوك اسحب الكلمة دي مينفعش تقول على أي مصري إنه أجرم"، موضحًا أن المواطن يعيش منذ مئات السنين في هذا المكان، والآن نطالبه بدفع 20 ألف جنيه أو 30 ألف مقابل الأرض فهذا أمر غير معقول، "المواطن اتولد لقي جدوده كده".

واعتذر المتحدث باسم وزارة الري، عن مصطلح أجرم وأكد أنه قد يكون المواطن أخطأ بالبناء على منافع النيل والري، فيما رد موسى أن ملايين المواطنين سيتضررون من قرار منافع الري والنيل، فأجاب المسؤول بأنه تم تشكيل لجنة للنظر في قيم حق الانتفاع ودراسة وضع المنازل المقامة على منافع النيل.