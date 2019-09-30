أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته المشددة برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة القطاعات والانتهاء من الإجراءات الخاصة بموسم الأمطار.

جاء ذلك خلال رئاسته لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، والتي عقدت بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور مدير أمن الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

وكلف المحافظ خلال المجلس رؤساء المدن والأحياء كلا في نطاقه بمراجعة بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة مع مراجعة حالة الأنفاق، والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء لتصريف مياه الأمطار، مشيرا أنه سيتم عمل تجربة محاكاة عملية لتصريف مياه الأمطار بالأنفاق.

وأعلن المحافظ تدشين غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة، وربطها بغرفة عمليات مجلس الوزراء، وبغرف عمليات الوحدات المحلية على مستوى المحافظة وغرفة عمليات مديرية الأمن.

كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوضع خطة مواجهة الأمطار والسيول تتضمن بيان بعدد سيارات كسح المياه ومواتير شفط وضخ المياه على مستوى المحافظة وأسماء وأرقام تليفونات جميع السائقين، وكذا المشاركة في تطهير خطوط الصرف باستخدام النافوري مع توفير مولدات كهربائية بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال المجلس؛ وجه محافظ الغربية شركة الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من عدم وجود أي أسلاك عارية تعرض المواطنين للخطر أثناء سقوط الأمطار، وتأمين شركة الكهرباء بتأمين جميع الديازل وصيانتها وتوفير فرق طوارئ مجهزة بالأدوات والمعدات للتدخل السريع عند اللزوم.

ووجه إدارة مرور الغربية بتحديد الشوارع التبادلية للحفاظ على السيولة المرورية في حالة حدوث أمطار مع مراجعة خطط الإنقاذ النهري، ومراجعة إدارة الحماية المدنية خطط الإنتشار السريعة طبقاً للحدث.

كما شدد محافظ الغربية أيضا على تأكد مديرية الصحة من توفير الأدوية والأمصال اللازمة بكميات كافية، وعمل حملات توعية للمواطنين بأخطار السيول، وتفعيل مرفق الإسعاف خطة الإزالة في حالة وجود أي طارئ.

وفي الإطار ذاته؛ كلف وكيل وزارة الري برفع درجة الاستعداد وتطهير الترع والمصارف بنطاق المحافظة، وإزالة ناتج التطهير وكذا صيانة معدات محطات رفع الصرف الزراعي، والتأكد من عمل الديازل ومراجعة المأخذ الخاصة بهدة المحطات وتسليكها، موجها مدير مديرية الطرق والكباري بتطهير الأنفاق بصفة يومية وصيانتها بشكل دوري مع مراجعة أماكن تجمع المياه في المطالع والمنازل الخاصة بالكباري.

وتحديد مديرية الشباب والرياضة أماكن خيام الإيواء العاجل، وعمل حصر بمراكز الشباب والأندية التي تصلح كمساكن إيواء مع التنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في توفير الخيم ووسائل الإعاشة في حالة حدوث أي طارئ، مع حصر مديرية الإسكان كل الوحدات السكنية الصالحة كسكن إيواء عاجل، وحصر مديرية التربية والتعليم المدارس المتواجد بها مبيت للاستعانة بها في حالة أي طارئ.