هاجمت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، الإخواني الهارب محمد ناصر، مشيرةً إلى أنه كان يرغب في إشعال ثورة ضد الدولة المصرية.

وقالت "الشوباشي"، خلال لقاءها عبر شاشة "إكسترا نيوز"، "وانت لو دكر منزلتش ليه تعمل ثورة، بتتكلم من بعيد ليه".

ووصفت "الشوباشي"، الإخواني الهارب محمد ناصر، بالحقير والجبان، وتابعت: "هو الحقير اللي قاعد عند أردوغان عشان الفلوس بيشتمنا عشان بنحب بلدنا".

وشددت الكاتبة الصحفية، على أن جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاءها وحلفاءها لا يقبلون رأيًا مخالفًا لهم، ووصفتهم بـ"الكاذبين: "هم كدابين، وعندهم لو قولتي أنا مؤمنة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبقي بتطبلي، لكن هو لما يقول مرسي أم رسول الله في رابعة يبقى ده حلو وتمام، لا دول عندهم بجاحة غير طبيعية".