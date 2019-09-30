قال الدكتور يسري عبد الله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن المناخ الذي يشكل فكر جماعة الإخوان السياق الفكري الذي تحيا فيه يدل على أنها جماعة تحيا في الماضي و تعتمد في ذهنيتها العامة على السمع والطاعة وهذا لا يستقيم مع عملية الإبداع.

وأضاف خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الابداع لا يعرف هذه السقوف المصطنعة، حيث إن هذه السقوف دائما تعادي حرية التفكير، موضحًا أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة، بينما الإبداع يتعامل مع الواقع بأنه واقع نسبي ومتغير.

وأشار إلى أنه حينما يحاول أحد عناصر جماعة الإخوان استعمال التعبير الجمالي عن هذا الواقع لا تستطيع، لأن عقولهم ثابتة التفكير والإبداع يتحدث عن واقع متغير، مضيفًا أن الإخوان يتحدثون كثيرًا على أنهم يملكون كتاب ومثقفين، وإذا امتلكوا شيئا فهو صنفًا من المثاقفين وليس المثقفين.