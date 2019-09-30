التأمين الصحي الشامل: رفع كفاءة 35 وحدة صحية ببورسعيد في توقيت واحد

قال الدكتور أحمد السبكي، الرئيس التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن وزيرة الصحة والسكان عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خطة الوزارة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى في 5 محافظات.

وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن عدد من سجلوا في التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 506 ألف مواطن، كما أجريت أكثر من 6 آلاف عملية للمرضى، موضحا أن النجاحات التي حققتها الوزارة بالمحافظة دفعتها في الإسراع لتطبيق خطتها في محافظة الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنه تم رفع كفاءة 35 وحدة صحية ببورسعيد في توقيت واحد؛ ورفع الخدمة لزيادة قوة عمل تلك الوحدات، متابعا: "إحنا بنشتغل بالتوازي في بعض الوحدات والمراكز لرفع الكفاءة وتوزيع الخدمة بشكل جغرافي للكثافة السكانية، وتوفير القوى البشرية وتدريب مقدم الخدمة والمجتمع على النظام الصحي الجديد".