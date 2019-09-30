ذكر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية غدًا وبعد غد.

وأوضحت الهيئة، أنه سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا غدًا الثلاثاء 1 أكتوبر، كما أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وأكدت الهيئة أنه ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، أما الرياح فستكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فأكدت الهيئة أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وستكون درجات الحرارة كالتالي، الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23، بينما السواحل الشمالية الغربية، درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، فضلًا عن أن السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23، بينما جنوب سيناء والغردقة ستكون درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25، وشمال الصعيد ستبلغ درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23 ، بينما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ستكون درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25