علق أحمد علام مصور فيديو وحيد القرن، الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تحت مزاعم أنه يتجول في شوارع القاهرة، وسط تعجب المارة.

ونفى "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc"، أن يكون وحيد القرن قد تجول في القاهرة، مشيرًا إلى أنه التقطه وهو مقيم في دولة نيبال: "مفيش مثال على قوة الشائعات زي اللي حصل ده".

وأضاف مصور الفيديو أنه كان جالسًا مع مصريين آخرين في محمية طبيعية بدولة نيبال، الموجودة في شرق آسيا بين دولتي الهند والصين، حيث تتجول فيها الحيوانات بحرية: "كان في اتنين وزفة قومنا، فطلعت إشاعة ولقينا اتنين من وحيد القرن، صورناهم".

وأوضح، أنه أرسل مقطع الفيديو إلى مجموعة مغلقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لأصدقائه: "صحونا من النوم بعد ساعات، وعرفنا إن الفيديو أخد 60 ألف شير في ساعة".

ومازح علام، مقدم البرنامج، بعدما سأله عن أصوات المصريين في مقطع الفيديو، وقال: "مصريين في نيبال هيتكلموا لاوندي؟ هيتكلموا مصري طبعًا، حاجة مستفزة جدًا".

وواصل: "حد ابن حلال قدر يسرق الفيديو ونزله باسمه على فيس بوك وإنه حدث في مصر، أخدنا شوية تعليقات سخيفة وشتايم، الواحد مش عارف يعيط ولا يضحك".

وأكد مصور الفيديو، أنه سيلاحق قضائيا، أي شخص ينشر مقطع الفيديو دون أن يحصل على إذن مسبق منه، اتباعا لقوانين الملكية الفكرية.