تمكنت مديرية تموين الإسكندرية، اليوم، من ضبط كميات من الفسيخ والرنجة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من أي مخاطر تنشأ عن وجود أسماك غير صالحة.

وقال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى التنسيق بين إدارة تموين غرب والجمرك، ومباحث تموين الجمرك، والطب البيطري، ومفتشي أغذية الجمرك لشن حملات تموينية مشتركة ومكثفة على أسواق الأسماك.

وأوضح سعدالله، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز كمية 50 كيلوجرام من الفسيخ المملح غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمنشية، و15 كيلوجرام فسيخ به تهتك بالأنسجة وغير صالح للاستهلاك الآدمي و50 كيلوجرام من الرنجة المدخن بها تغير فى الخواص وتهتك بالأنسجة، بجانب 20 برطمان كافيار (بيض سمك) غير مدون عليه بيانات مجهول المصدر.

وتابع أنه جرى أخذ عدد 7 عينات من الفسيخ والسردين من أماكن متعددة للتحليل بالمعامل، وتحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحريز الكميات المضبوطة.