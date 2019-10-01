"حماية المستهلك" يحذر من إعلانات وهمية للعمرة: ليس هناك "أوقاف سعودية"

حذر اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، من إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب منهم تسجيل بياناتهم للحصول على رحلات عمرة مدفوعة التكاليف مجانا.

وأضاف "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن الإعلان الوهمي يّدعى أنه يتعامل مع وزارة الأوقاف السعودية في حين إن المملكة العربية السعودية ليس لها وزارة بهذا الاسم، حيث إن السعودية لديها وزارة تُسمى "الحج والعمرة" وليس الأوقاف كما زعم الإعلان الوهمي.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي حتى لا يقع المواطن فريسة للإعلانات المضللة، حيث يرى أن رفع الوعي المجتمعي مسؤولية الجميع، كما أن الجهود التي تبذلها الدولة لا يمكن أن تأتي بثمارها إلا إذا كان هناك وعي مجتمعي داعم للأجهزة التنفيذية للدولة.

وأشار إلى مخاطبته مساعد وزير الداخلية لتكنلوجيا المعلومات؛ لاتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذه الصفحات فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على هذه الصفحات.