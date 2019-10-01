موسكو تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على خلفية انتخابات 2018

أعربت روسيا، الاثنين، عن دهشتها الشديدة جراء فرض العقوبات الأمريكية الجديدة، التي استهدفت كيانات ومواطنين عدة من روسيا بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت عام 2018 في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن هذه العقوبات، التي تستهدف بين آخرين رجل الأعمال المقرب من الكرملين يفغيني بريجوجين "لن تبقى من دون رد".

وتابع بيان الوزارة "نحض السياسيين الأمريكيين على وقف لعبة العقوبات الغبية، فنتيجتها صفر، والعودة إلى الحس السليم".

ورأت الوزارة في بيانها أن هذه العقوبات الجديدة هي انعكاس "للأزمة السياسية الداخلية التي تجتاح الولايات المتحدة، ويتم فيها استخدام القضايا الروسية بشكل متعمد من قبل جزء من الطبقة السياسية في واشنطن كأداة لتحقيق أهدافها الانتهازية".

وهذه العقوبات هي الاولى في اطار مرسوم أصدره في سبتمبر 2018 الرئيس دونالد ترامب ويتيح فرض عقوبات في حال جرت اي محاولة للتأثير على العملية الانتخابية.

وكشف عن هذه العقوبات الاثنين بعد ان نشرت "الواشنطن بوست" الجمعة مقالة تؤكد ان ترامب قال خلال لقائه عام 2017 وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الابيض، إن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لا يقلقه على الاطلاق.

وكان الاتهام وجه الى الروسي بريجوجين في اطار تحقيق واسع يقوم به المدعي العام روبرت مولر حول تدخل محتمل في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 لمساعدة ترامب على الوصول الى البيت الابيض.