محافظ دمياط: دخول 17 مدرسة الخدمة خلال العام الحالي

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها افتتحت 3 مدارس بالمحافظة مع بداية العام الدراسي الحالي، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأضاف أنها افتتحت المدرسة الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية والتي تم تطويرها وتحويلها لمدرسة عسكرية، تتميز بالانضباط، مشددة على اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني.

وأوضحت عوض أن هناك 17 مدرسة ستدخل الخدمة هذا العام، بعدد 338 فصل بتكلفة تصل لـ 271 مليون جنيه، بين إنشاء جديد وإحلال كلي وإحلال جزئي وتوسع.

ولفتت محافظ دمياط إلى إنشاء مدرسة صناعية متخصصة في الآثاث بمدينة دمياط للأثاث، مشيرة إلى أنها ستتفتح الأسبوع القادم أول مدرسة دولية حكومية في دمياط الجديدة.