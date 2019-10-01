خصّصت السلطات السعودية، رحلات عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي ضحايا حريق نشب في مستشفى توليد جنوبي شرقي الجزائر، ما أدى إلى وفاة 8 رضع.

وجدّد السفير السعودي بالجزائرعبد العزيز العميريني، تعازيه لأهالي الضحايا، وقال السفير السعودي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي والتي راح ضحيتها 8 مواليد جدد، ومواساةً لأهاليهم سيتم تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي الضحايا راجياً من المولى عزّ وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان".

وكانت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، قد أعلنت أن الحريق الذي نشب، الثلاثاء، قد تسبب في وفاة 8 أطفال رضع بين محترقين ومختنقين بدخان الحريق، في حين تم إنقاذ 76 شخصا "11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة بالمستشفى"، بحسب "سكاي نيوز".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المسؤول في جهاز الدفاع المدني النقيب نسيم برناوي، إن الحريق اندلع حوالى الساعة 3:50 بالتوقيت المحلي، في مصحة "الولادة والأمومة" في واد سوف القريبة من الحدود التونسية.

ووفقا للقناة التلفزيونية الحكومية، فإن تحقيقا أوليا أظهر أن "شرارة كهربائية" في "جهاز قاتل للبعوض" تسببت بالكارثة التي وقعت في مبنى سبق أن تعرض لحريق قبل 16 شهرا، بحسب "فرانس 24".

وتعليقا على الحادث، قال وزير الصحة الجزائري محمد ميراوي، في تصريحات صحفية، إن السلطات قررت فتح تحقيق في ملابسات الحادث من أجل معرفة أسبابه، موضحا أن الحريق طال 7 حاضنات، وأن المسؤوليات سيجري تحديدها بعد استكمال التحقيق.