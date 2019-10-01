تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

بدء انعقاد مجلس النواب

يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول.

صرف المعاشات اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات عن شهر أكتوبر.

انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والإفريقي

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والإفريقي بمشاركة نخبة متميزة من المسئولين والمتخصصين العرب والأفارقة من 16 دولة عربية وإفريقية وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة.

نقابة الصحفيين تنظم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

تنظم نقابة الصحفيين احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر وتكرم النقابة خلال الاحتفالية عددًا من رموز حرب أكتوبر المجيدة.

انعقاد أولى اختبارات مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة بقاعة الهناجر

تستضيف قاعة الهناجر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، أولى اختبارات مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة، التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم"، وذلك في إطار إعلان عام 2019 لدعم ورعاية ذوي القدرات.

حفل غنائي لكورال جامعة عين شمس

تنظم الإدارة العامة لرعاية شباب جامعة عين شمس، حفل الكورال الغنائي لكورال الجامعة وذلك في تمام السادسة مساءً ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد.

انعقاد ندوة "كيف تعيش سعيدا" بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لوزارة الثقافة، ندوة للدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية بعنوان: "كيف تعيش سعيدًا".

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض "تداخل" للفنان أيمن صلاح

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "تداخل" للفنان أيمن صلاح طاهر، بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث في دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً؛ ويستمر المعرض حتى 12 أكتوبر.

حفل الفريق الألماني "German live band Herr Deiboldond Kollega" بساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلًا للفريق الألماني "German live band Herr Deiboldond Kollega" وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

تنظيم المنتدى الأدبي الخامس عشر «كفافيات 2019»

تنظم مؤسسة الثقافة اليونانية، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ووزارتي الثقافة في مصر واليونان، المنتدى الأدبي الخامس عشر «كفافيات 2019»، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

حفل الفنانة نداء شرارة والفنانة رنا سماحة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفلًا غنائيًا للفنانة نداء شرارة والفنانة رنا سماحة وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مباراة كرة القدم بين فريقي "الاتحاد السكندري والجونة" في الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "الاتحاد السكندري والجونة" وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدروي العام المصري، وتقام المباراة على استاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.