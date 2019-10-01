دفعت الضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض المستثمرين للجوء للدولار الآمن ليضغطوا بذلك على الأصول المقومة بالعملة الأميركية، الأمر الذي ساهم في نزول الذهب.

فيما ارتفع البلاديوم الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات، لمستوى قياسي جديد إذ تخطى مستوى 1700 دولار لأول مرة، بعد التوقعات بعجز في المعروض هذا العام، بحسب سكاي نيوز عربية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1490 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0743 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت الأسعار1486.60‭‭ ‬‬ دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة نزل الذهب 0.6 % إلى 1496.60 دولار للأوقية، واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.