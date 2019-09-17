وصلت منذ قليل الى العاصمة الانجولية لواندا الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس الوفد الذى يضم السفير حمدي سند نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية والدكتورة رشا راغب مدير الاكاديمية الوطنية للمشاركة في فعاليات منتدي افريقيا لثقافة السلام وحضور الاحتفال الخاص باطلاق النسخة الاولي من بينالي لواندا الدولي لثقافة السلام المقامة فى الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر للتدريب وكان في استقبالهم السفير خالد حسن سفير مصر بانجولا والدكتور تاتي انطونيو وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي ونيلسون كوزمي السفير الانجولي المرشح لتمثيل بلاده فى سفارتها بمصر.

ومن المنتظر ان تعقد وزير الثقافة المصرية عدة لقاءات مع مسئولو الثقافة والفنون المتواجدون بالعاصمة الانجولية خلال فترة انعقاد المنتدي لطرح ودراسة العديد من المشروعات الفنية والفكرية الهادفة الى دعم اواصر الصداقة والتعاون بين مصر ومختلف بلاد القارة السمراء من خلال القوة الناعمة باعتبارها احد اهم وسائل التواصل بين الشعوب.

يشار ان الدورة الاولى من منتدى افريقيا لثقافة السلام تقام بحضور ثمانية رؤساء دول وحكومات يمثلون المناطق الأفريقية الأربع وعدد من الشخصيات العالمية.