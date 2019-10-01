تفقد اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فرع البنك الأهلي المصري الجديد الذي يجري إنشاؤه بمدينة الخارجة، في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على سير العمل به ونسب معدلات التنفيذ.

وقال المحافظ، إنه وجه بضرورة الانتهاء في كافة الأعمال في التوقيتات المحددة، وتجميل وتشجير الحديقة الواقعة جنوب البنك، وكذلك رصف المنطقة الشمالية للبنك ودراسة استغلالها وتجهيزها كمكان انتظار للسيارات.

وأضاف، أن المحافظة خصصت مساحة 886 م2 لإنشاء فرع جديد للبنك الأهلي، في إطار تطوير ودعم الخدمات المصرفية بالمحافظة، واستيعاب أعداد المواطنين.