رئيس "الصناعات الهندسية" يطالب بمنطقة تجارة حرة بين الدول العربية

طالب المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية، صناع القرار في الوطن العربي والجامعة العربية بسرعة تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين بلداننا العربية لمواجهة أثار التحديات المفروضة علينا، خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية التي حققت نجاحا كبيرا، وتسعى إلى تفكيكنا وتمزيقنا، وهو ما يفرض علينا كشف هذا المخطط، و مواجهته بالوحدة الاقتصادية.

وأضاف خالد الفقى، أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية يتحقق من خلال المرور بخمس مراحل متتابعة، وهي تكوين منطقة تجارة حرة تلغى فيها الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية، وإنشاء اتحاد جمركي عبارة عن منطقة حرة بالاضافة إلى تعريفة جمركية موحدة للدول الأعضاء إزاء الدول الأخرى.

وشدد الفقي على ضرورة إنشاء سوق عربية مشتركة عبارة عن اتحاد جمركي، وحرية تحرك عناصر الإنتاج بين الدول دون عوائق ضريبية أو كمية.

كما أكد الفقي على ضرورة العمل على توحيد التشريعات والنظم والسياسات الاقتصادية الوطنية والخطط وتنسيق القطاعات الإنتاجية وتوحيد أسعار ورسوم المرافق، وإقامة هيئة قضائية عليا مشتركة وتوحيد العملة والبنك المركزي والاحتياطي النقدي والسياسة المالية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي للصناعات الهندسية والمعدنية الذي انعقد، اليوم، حول دور العمال في زيادة الإنتاج ومساندة الدولة وقت الأزمات، بمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية.