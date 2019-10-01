نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار على أقصى السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 31

طنطا 23 31

دمنهور 23 30

الإسكندرية 24 30

بلطيم 22 29

مطروح 20 30

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 20 32

السويس 22 32

العريش 20 30

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 33

مرسى علم 26 32

الفيوم 22 33

بني سويف 21 33

المنيا 20 34

أسيوط 20 35

سوهاج 21 35

قنا 22 36

الأقصر 24 38

أسوان 24 39

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 38

المدينة 28 40

الرياض 28 41

المنامة 32 39

أبو ظبي 30 41

الدوحة 31 40

الكويت 26 42

دمشق 17 33

بيروت 24 28

عمان 15 30

القدس 16 27

غزة 20 29

بغداد 24 42

مسقط 30 34

صنعاء 12 24

الخرطوم 26 34

طرابلس 22 31

تونس 19 30

الجزائر 17 25

الرباط 13 25

نواكشوط 17 40