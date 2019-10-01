حذرت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، المواطنين من نزول البحر، مؤكدة أنه اعتبارا من اليوم الأول من أكتوبر انتهى موسم الصيف رسميا، مضيفة أنها غير مسؤولة عن أي حالات غرق.

وفي سياق متصل عقدت رحاب المزين، رئيس مدينة جمصة اجتماعا مع الإدارات المعنية "الحملة الميكانيكية، النظافة، المتابعة، البيئة، والاشغالات" لمناقشة استعدادهم لاستقبال موسم الشتاء ومدى جاهزية المعدات لكسح مياه الأمطار.

وناقشت رئيس المدينة، خلال الاجتماع، مديري الحملة الميكانيكية ومدير قسم النظافة عن مدى جاهزية المعدات لكسح مياه الأمطار، وكذلك الالتزام بالنوبتجه وضرورة التواصل مع المشرفين النظافه وسائقي معدات كسح مياه الأمطار.

وطالبت بضرورة تفعيل المتابعة الميدانية على الوجه الأكمل، وتفعيل لجنه مطاردة الأبقار، كما جرى التشديد على مدير إدارة الملاريا لبذل أقصى جهد للقضاء على ظاهرة الناموس، وعمل نوبتجيه على منافذ المدينة لتأمينها.