جمعت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، نحو 36 مليار جنيه بعد نجاحها في إصدار أذون خزانة بآجال 182 و364 و91 و273 يوماً، صباح اليوم الثلاثاء، رغم خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة علي الإيداع والأقراض بمعدل 1% الخميس الماضي.

وكشفت بيانات البنك المركزي، أمس، جمع 9.50 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 273 يوم بمتوسط فائدة بلغ 15.26% بينما جمعت نحو 6 مليارات مقابل إصدار أذون خزانة 91 يوما بمتوسط سعر فائدة بلغ 15.6%.

في حين جمعت نحو 8 مليارات جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 182 يوما يمتوسط سعر فائدة بلغ 15.75%.

وأخيرا جمعت نحو 12.5 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 364 يوما بمتوسط سعر فائدة 15.36%

وتسعى وزارة المالية، إلى تدبير احتياجاتها وسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، عبر عدة وسائل تمويلية، من بينها طرح أذون خزانة، وتنيب "المالية" البنك المركزي في عمليات الطرح.

كانت وزارة المالية جمعت نحو 20.5 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة أجل 182 و364 يوماً، الخميس الماضي، بمتوسط أسعار فائدة 15.75 و15.36% على التوالى، قبل ساعات من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 1%، مساء الخميس الماضي.

وأكدت مصادر أن وزارة المالية كان لديها تخوفات من تأثير قرار خفض أسعار الفائدة علي عمليات أصدار أذون وسندات الخزانة وعزوف المستثمرين عن اقتناء أذون وسندات الخزانة الحكومية .

وأكدت مصادر لـ"الوطن"أن التخوفات زالت اليوم بعد أقبال المستثمرين علي شراء الأذون والسندات الحكومية وأضافتأن تراجع معدل الفائدة بنسبة 1% يوفر من الدين العام ما يقدر بـ40 مليار جنيه سنوياً.