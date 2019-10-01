تحصين 21720 رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة بالفيوم

حصّنت مديرية الطب البيطري، بمحافظة الفيوم، 21720 حيوان بلقاح طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة لإجراء الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لـ289 حيوان واختبارات الدرن لـ200 حيوان، خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيان صحفي، بعد ظهر اليوم.

وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة، من ضبط 29 كجم لحم جاموسي، و10 كجم لحم بقري، و9.5 كجم جمبري، و5 كجم سمك مكرونة مستورد غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، بالإضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 497 رأس، ومذبوحات مجازر الدواجن البالغ عددها 7680 طائر.

وشنت المديرية، حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، مع تشديد الرقابة على منافذ دخول وخروج الماشية من وإلى المحافظة، إضافة إلى سيارات بيع اللحوم المتنقلة، بجانب حملات التحصين، وحملات إعدام الكلاب الضالة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وتم تحصين 90 حيوان ضد مرض البروسيلا، تحت إشراف الدكتور محمد أحمد عقل، وكيل وزارة مدير الطب البيطري بالفيوم. وتمكنت إدارة الخدمات بالمديرية، من التأمين على 54 عجول تسمين، وترقيم 578 حيوان، واستخراج 1157 بطاقة، بالإضافة إلى التفتيش على نحو 7 عيادات ومراكز بيطرية.

وعالجت إدارة الدواجن، 4040 طائر، وتمكنت من تحصين 500 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، وتم ترخيص مزرعة دواجن، وترخيص مصنع علف، وكما نظمت الإدارة، مأموريات للتقصي بالأسواق، ومنها سوق الصوفي، وسوق سنورس، ووقعت إدارة الرعاية والعلاج الكشف على 2098 حيوان، وعلاج 35 حالة حيوانات منزلية، وإجراء 10 عمليات جراحية.

ونظمت إدارة الإرشاد، عدة ندوات إرشادية لتوعية وإرشاد المواطنين، كما تم مصاحبة لجان الرش لتوعية المواطنين بأهمية الإستجابة للجان الرش لمقاومة الطفيليات الخارجية وأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات.