لقى شخص مصرعه وأصيب زوجين أخرين في الدقهلية، اليوم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع جرار زراعي على طريق "طلخا – بلقاس" القديم أمام قرية "المنيل".

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، يفيد بورود بلاغاً من بعض الأهالي بوجود حادث تصادم سيارة ملاكي مع جرار زراعي على طريق طلخا بلقاس القديم.

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز إلي مكان البلاغ، وتبين تصادم السيارة ملاكي تحمل أرقام "د ف ج 4981" ماركة "كيا كارنز" فضي اللون مع جرار زراعي.

وتسبب الحادث في وفاة قائد السيارة ويدعي "محمد شعبان محمود محمد"، 45 سنة، مقيم بمدينة نبروه، وأصيب سائق الجرار الزراعي وزوجته وهما: "محمد العربي و نورا عبد الرازق أبو العنين"، 36 سنة، مقيمان بعزبة أبو يونس التابعة لقرية المنيل طلخا.

جري نقل المصابين إلي مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.