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"أبلغوا عن المفسدين".. ملتقى مكافحة الفساد يختتم أعماله في تونس

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للمرة الثالثة.. خفض درجات القبول بالثانوي العام في جنوب سيناء

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