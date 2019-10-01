يقام المؤتمر الصحفي للدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، يوم الإثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر بأحد فنادق الإسكندرية الكبرى وذلك بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ومن المقرر، أن يكشف المؤتمر عن تفاصيل الدورة الجديدة بالإضافة إلى الإعلان عن المكرمين الأجانب والأفلام المشاركة في المهرجان، وتقام الدورة في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.

مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية في شهر أغسطس من كل عام، وافتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي رأسها وقت انشائها العام 1973 الناقد كمال الملاخ.