نائبة تطالب بتعميم إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات: جزء بسيط من حقهم

طالبت الدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتعميم قرار إعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من المصروفات الدراسية بالجامعات والمدارس المصرية، مؤكدة أن ذلك يمثل جزء بسيط من حق هذه الأسر على الدولة المصرية.

وثمنت النائبة، قرر مجلس جامعة المنصور، بإعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة من المصروفات الدراسية للكليات الملتحقين بها في المرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي الحالي، مطالبة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بتطبيق ذلك.

وتابعت عضو مجلس النواب: "ضحى أباء هؤلاء الطلاب بأرواحهم في سبيل الوطن واستقراره ومنع الأعداء من السيطرة عليه، وجزء بسيط من دورنا كدولة ومجتمع أن نعفيهم من جميع المصروفات الدراسية ومحاولة دعمهم بكامل السبل الممكنة".