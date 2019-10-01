نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عبر صفحتها على فيس بوك، فيديوجراف أوضح خطوات ومعلومات عن مخالفات رخصة المركبات وكيفية الحصول عليها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية.

وأوضح فيديو وزارة التخطيط خطوات طلب الخدمة، من خلال الدخول على بوابة الحكومة المصرية على رابط اضغط هنا، ثم البحث عن كلمة المزيد ومنها اختيار كلمة مواطنون، واختر منها خدمات نيابات المرور.

وتابع الفيديوجراف شرح خطوات الحصول على مخالفات رخصة المركبة، حيث يدخل المواطن رقم الرخصة ويختار إجمالي المخالفات، بعدها يحصل على بيان بقيمة المخالفات.

وتتضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة الحكومة المصرية والمتعلقة بتراخيص تسيير المركبات وقيادة المركبات، والتي تأتي بالتنسيق بين وزارة التخطيط ونيابة المرور، خدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية، تقديم طلبات التظلم ومتابعتها، السداد بوسائل متعددة، شهادة براءة الذمة، والتوصيل لأي مكان من خلال البريد المصري مع متابعة موقف التوصيل.