أطلق الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، إشارة بدء مارثون للدراجات، بعد ظهر اليوم، داخل الحرم الجامعي، ضمن فعاليات المهرجان الرياضي للعام الجامعي 2019/2020، بمشاركة نحو 400 طالب وطالبة.

ونوه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأن الطلاب شاركوا، خلال اليوم الرياضي، في عدد من الأنشطة الرياضية، ونشاط الجوالة، والنشاط التكنولوجي، شملت "سباق الدراجات، كرة القدم، تنس الطاولة، كرة السرعة، كرة الريشة، اكتشاف المواهب الطلابية في الفنون المختلفة، التعرف على روبوت الجامعة الكاشف للألغام، قياس الضغط والسكر بالدم".

وقال رئيس جامعة الفيوم، إن مارثون الدراجات، يأتي ضمن النشاط الرياضي للجامعة، والذي تحرص عليه، لدوره في غرس القيم بين طلابها، وزيادة نشاطهم، ودفعهم للبعد عن الكسل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المهرجان هذا العام يختلف عن سابقيه، نظرا للتطور المستمر في وسائل التواصل والمعلومات، مما يزيد الوعي الثقافي لدى الطالب، ويعطي إدارة الجامعة حافزا للتطوير المستمر لمواكبة اهتمامات الشباب، مشيدا بفكرة مشروع "دراجة لكل طالب" على مستوى الجامعات المصرية، والذي تشارك فيه جامعة الفيوم.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد محورا مهما للحفاظ على اللياقة البدنية للطلاب، وأيضا على البيئة، وتقليل التكدس المروري بالمحاور الرئيسية بالمحافظة، متمنيا تعميم الفكرة على جميع أسرة الجامعة، بأن تكون الدراجة هي وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة مستعدة لتقديم قروض ميسرة للطلاب لتحفيزهم على استخدام الدراجة، وممارسة مثل هذا النشاط، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بممارسة الرياضة، وبالصحة العامة للمواطن.

شارك في مارثون الدراجات، الدكتور خالد عطا الله، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وعدد كبير من الطلاب الجدد والقدامى.