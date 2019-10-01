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محافظ القليوبية: إجراءات صارمة لتعظيم الإيرادات وتخفيض المصروفات

محافظ القليوبية: إجراءات صارمة لتعظيم الإيرادات وتخفيض المصروفات

إجراء 13 ألف جراحة عيون ضمن حملة "النور من حقك" بالدقهلية

إجراء 13 ألف جراحة عيون ضمن حملة "النور من حقك" بالدقهلية

ضبط 20 طن فسيخ فاسد داخل مخزن غير مرخص في البحيرة

ضبط 20 طن فسيخ فاسد داخل مخزن غير مرخص في البحيرة

انفصال جبل جليدي في حجم مدينة لندن

انفصال جبل جليدي في حجم مدينة لندن

افتتاح المعرض الفني الأول لطلاب كلية الزراعة بجامعة المنيا

افتتاح المعرض الفني الأول لطلاب كلية الزراعة بجامعة المنيا

جامعة حلوان تهدي "بورتريه" لـ تواضروس.. والبابا: سعيد بتقديركم

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