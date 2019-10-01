التقى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، رؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري المُختصة بنظر منازعات الضرائب، وعددُها 26 دائرة موزعة على جميع المحافظات، منها 12 دائرة جديدة جرى إنشاؤها هذا العام.

وقال مصدر بالمجلس، إن رئيس مجلس الدولة وجَّه في اللقاء بضرورة بذل مزيد من الجُهد، لإنجاز قضايا الضرائب باعتباره تحدياً أمام مجلس الدولة.

وأكد أن وزير العدل تعهد في لقائه برئيس وقيادات مجلس الدولة أول أمس، أنه سيقدم الدعم المطلوب لسرعة إنجاز قضايا الضرائب بإدارة خبراء وزارة العدل، وتوفير الخبراء الذين يعدون التقارير الفنية في هذه القضايا بخاصة القضايا ذات القيمة المالية المرتفعة.

وأضاف أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة طلب من رؤساء الدوائر بيان بعدد القضايا المتداولة، وبيان بالقضايا التي صدر بأحكامها لخبير وتاريخ إرسالها ليتسنى التنسيق مع وزارة العدل.

كما طلب من رؤساء الدوائر حصر بالقضايا التي فيها تصالح، ليتسنى مخاطبة وزارة المالية لحسم هذه المنازعات بالسرعة المناسبة.

وأشار إلى أن المستشارين رؤساء دوائر الضرائب، وعدوا بإنجاز القضايا المتداولة لديهم والواردة خلال العام القضائي، منوها بأن أن نسبة الإنجاز لن تقل عن 80% وطلبوا بعض الطلبات اللوجستية التي جرى توفيرها لهم فوراً.

حضر اللقاء المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار مصطفى حسين أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزير المالية، والمستشار محمد عبد الحميد رئيس وحدة متابعة الإنجاز.