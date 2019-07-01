توفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

والراحل عزت أبو عوف، فنان متعدد المواهب، ربما يعرفه الجيل الحالي بكونه واحدا من الممثلين الرائعين بمشاركته في أعمال عديدة بالتلفزيون والسينما والمسرح من بينها آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام "بودي جارد".

ولكن ما لا يعرفه البعض أن عزت أبو عوف لديه مسيرة حافلة وناجحة في عالم الغناء والتلحين، فبرغم كونه طبيبا لأمراض النساء؛ إلا أنه ترك مهنة الطب من أجل الموسيقى، حيث يعد واحدا من أهم الموسيقيين المصريين الذى أسسوا فرقا ناجحة في تاريخ مصر الغنائي.

3 فرق الغنائية

بداية أبو عوف مع الفرق الغنائية كانت مع نكسة يونيو 1967 حينما انضم للفرقة الموسيقية الشهيرة "les pelits chats" والتي ذاع صيتها في مصر وبمدينة الإسكندرية على وجه الخصوص، والتي مر عليها عدد كبير من الموسيقيين أمثال عمر خورشيد وعمر خيرت ويحيي خليل ومنها حقق "عزت" ناجحا ساحقا وتخطت نجوميته في ذلك الوقت النجومية التي عاش فيها قبل وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، واستمر في تقديم عشرات الحفلات إلى أن انفصل عن الفرقة في السبعينات، وتم الاستعانة بموسيقاه في أعمال درامية مثل مسلسل "حكاية ميزو" الذي أنتج عام 1977.

ومنها قام عزت بتأسيس فرقة موسيقية أخرى بعنوان "الكاتس" ولكن الفرقة لم تستمر كثيرا إلى أن قام بتأسيس فرقة "فور أم" والتي أحدثت انقلابا جديدا في الأغنية المصرية والعربية.

فور أم

تأسست "فور أم" بمحض الصدفة وبجملة من والدة عزت التي رأته في يوم ما يحتاج إلى أصوات نسائية لكي يقدم موسيقي تصويرية لعمل فني فرشحت له شقيقاته منال ومنى ومها وميرفت، ورغم المشاكل التي حدثت له فيما بعد بسبب رفض أسرته "الصعيدية" احتراف البنات للغناء إلا أن عزت تحمل الصعوبات وقرر تدشين الفرقة لمدة 6 أشهر، (الصيف فقط) ولكن النجاح المدوي الذى حققته جعلها تستمر لمدة 12 عاما.

قدم عزت مع الفرقة في بداية الأمر الأغاني القديمة من خلال إعادة غنائها وتوزيعها مثل أغاني "الليلة الكبيرة" و"التوبة" لعبدالحليم حافظ والتي بسببها واجه أزمة عنيفة مع أصحاب تلك الأغاني بسبب عدم قدرته على عزف الربع تون في أدواته الموسيقية مما تسبب في خلل بموسيقى تلك الأغاني.

أما مرحلة النجاح الكبرى في مشوار "فور أم" فبدأ مع مقابلة عزت أبو عوف للشاعر الكبير صلاح جاهين وعرضه عليه حينها كلمات أغنية "مغنواتي" فبدأ مع عزت مرحلة تقديم الأغاني والأعمال الخاصة بالفريق.

طرح عزت مع شقيقاته الأربع 9 ألبومات غنائية بدايتها كانت مع "جنون الديسكو" وأبرزهم: (خلى الستارة والدبدوبة التخينة ومتغربين) ولكن مع مرور الزمن وتزوج البنات الأربع وإنجابهن أكثر من مرة قرر عزت أبو عوف وقف نشاط الفرقة ورغم محاولاته في إعادتها بسبب إلحاح الجماهير عليه إلا أنه كان دائما متخوف من فكرة الرجوع بحسب تصريحاته.