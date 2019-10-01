نيسان تستعرض 14 سيارة جديدة في معرض طوكيو

عرضت شركة نيسان اليابانية، سلسلة جديدة من طرازتها، خلال معرض طوكيو المقام في اليابان، شملت 14 سيارة.

ومن أهم السيارات التي استعرضتها شركة نيسان خلال المعرض، ما يلي:

1- نيسان IMk الكهربائية بالكامل بدون انبعاثات، وأضافت فيها نيسان تقنيات متطورة وتسريع EV قوي في جسم مضغوط يشير إلى مستقبل تصميم نيسان، كما إنها سيارة أنيقة مصممة لتقليل إجهاد السائق، ومزودة بأحدث تقنيات ProPILOT المتقدمة لمساعدة السائقين وميزات الاتصال السلس.

2- نيسان "سيرينا" وتعرف بأنها ميني فان وأول من تبنت التقنيات الحديثة المتقدمة مثل ProPILOT و e-POWER.

3- نيسان "سكايلاين" الجديدة وهي سيارة رياضية متميزة مع ProPILOT 2.0 أصبح اسم Skyline مرادفًا لتكنولوجيا نيسان والإثارة منذ طرح طراز Skyline الأول للمرة الأولى في عام 1957.

وتم تصميم ProPILOT 2.0 من أجل القيادة على الطريق المنحدر إلى الخارج على الطريق السريع ، ويعمل بنظام الملاحة في السيارة للمساعدة في مناورة السيارة وفقًا لطريق محدد مسبقًا على الطرق المحددة.

4- نيسان "ليف" الجديدة المحسنة كلياً حيث باعت نيسان أكثر من 430،000 سيارة كهربائية من طراز "ليف" في العالم منذ طرح النموذج لأول مرة في عام 2010، وتوفر أداء أكثر قوة باستخدام مجموعة نقل حركة جديدة، توفر بطارية عالية السعة والعالية الكثافة نطاقًا إضافيًا يزيد عن 40٪ من قدرتها (حتى 458 كيلومترًا وفقًا لمعايير WLTC Japan).

5- نيسان "GT-R" تستفيد نيسان جي تي- آر 2020 من تقنيات سباقات نيسان بشكل كامل من أجل الحصول على أداء تسريع وتناول أكبر، في معرض طوكيو للسيارات هذا العام ، ستعرض نيسان طراز نيسان GT-R للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين المحدث و 2020 نيسان GT-R NISMO.