مسؤول بـ"البترول": أسعار البنزين وفق آلية التسعير التلقائي لم تصدر بعد

قال مسؤول بوزارة البترول إنه حتى الآن لم تصدر أي بيانات بشأن أسعار الوقود، وفقا لآلية التسعير التلقائي التي أقرتها الحكومة.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن اللجنة المشكلة لتطبيق معادلة التسعير التلقائي تقوم بإعداد توصية، وترفعها إلى وزير البترول ومن ثم إلى مجلس الوزراء الذي سيعلن الأسعار، مضيفا: "حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي شيء، وسيتم الإعلان عن الأمر بمجرد الانتهاء منه".

وتطبق آلية التسعير التلقائي للوقود منذ يوليو الماضي، بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تتولى تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري، ويتم تحديد السعر - وفقا لهذه الآلية - بناء على عدة عوامل أبرزها سعر النفط العالمي، وسعر الصرف، وتكلفة الإنتاج الداخلية.

ومن المفترض أن تعلن الحكومة أسعار الوقود المزمع تطبيقها بداية من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم النظر في موقفها مجددا لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من يناير 2020.