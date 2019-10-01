بالفيديو.. مستفيدون من إنهاء قوائم الانتظار: "العذاب انتهى"

عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على شاشة "dmc"، تقريرا، التقت فيه بعددٍ من المستفيدين من المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار.

وقال أحد المرضى، إن إلغاء قوائم الانتظار شيء رائعة للغاية: "كان فيه ناس بتتركن، ومكنتش بتتحمل المرض، وكان بيبقى ظلم للمرضى".

وأضاف: "اتجهزت للعملية خلال شهر ونص أو أقل، وكان عندي ارتجاع شديد في الصمام المترالي وأثر على الأورطي، وعملت تغيير صمامين".

ونوَّه آخر إلى أن الإجراءات سريعة جدا، وهناك اهتمام كبير بالمريض.

وأشار ثالث: "جيت بالحالة اللي معايا من ملوي بالصيعد، واترحب بينا ترحيب شديد، وكانت كل حاجة متسهلة، وعملوا تحاليل (زيادة تأكيد) في المستشفى، وعملوا العملية، ومفيش وجه مقارنة بين دلوقت وقبل كده".

وأوضح رابع: "زمان غير دلوقتي، زمان كان الواحد بيتعذب عشان يعمل عملية، وفي 20 يوم عملت قسطرة ودعامات، وبقى القرار دلوقتي يطلع في 3 أيام وزمان مكنش فيه كدا".

"قوائم الانتظار".. مبادرة رئاسية تنقذ أرواح المرضى