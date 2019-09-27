أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إجراء 25 قسطرة قلبية في اليوم، في في إطار مبادرة قوائم انتظار المرضى، إضافة إلى تركيب دعامات لمرضى القلب على وحدة جهاز القسطرة، حيث جاءت مستشفيات طنطا الجامعي في المرتبة الثالثة في القضاء على قوائم الانتظار في جراحات القسطرة القلبية على مستوى المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه جرى تزويد المستشفيات الجامعية بأحدث جهاز محاكاة للقسطرة القلبية تكلفته 10 ملايين جنيه؛ لتدريب شباب الأطباء على أحدث تقنيات القسطرة، إلى جانب ورش عمل مستمرة لتدريب شباب الأطباء على نماذج غير بشرية يشارك فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية بطنطا جاءت في المركز الرابع في القضاء على قوائم الانتظار في إجراء جراحات المياه البيضاء وزراعة القرنية والجراحات الشبكية وجراحات المياه الزرقاء، إضافة إلى جراحات زرع القوقعة، موضحا أنه تم إجراء 8 جراحات، تقدر تكلفة الجراحة الواحدة 150 ألف جنيه وتجرى بالمجان للمرضى.