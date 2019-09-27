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محمود مسلم يكتب: زعيم استثنائي

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مئات السيارات تنطلق من الإسماعيلية إلى القاهرة لدعم مؤسسات الدولة

مئات السيارات تنطلق من الإسماعيلية إلى القاهرة لدعم مؤسسات الدولة

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صور.. تجمع مئات الأهالي أمام جامعة كفر الشيخ لتأييد الدولة

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"إبراهيم" سافر من العياط إلى مدينة نصر لدعم الرئيس: "يكفينا شر الخونة"

"إيكي".. أول مدينة يابانية تعلن حالة الطوارئ البيئية

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تجمع لأهالي الإسكندرية بمحيط مسجد القائد إبراهيم تأييدا للرئيس

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طقس السبت مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 33

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