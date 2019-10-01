رفع مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس اليوم، شعار «تحقيق مطالب المواطن»، ووضعها على رأس أجندته خلال دور الانعقاد الأخير، معلناً دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال إصلاح مصر، وللقوات المسلحة والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب.

ووضع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس النواب، فى كلمته اليوم، عدداً من القواعد الخاصة بدور الانعقاد الخامس، أبرزها الاهتمام بالقوانين التى تمس مصالح الوطن، والاستخدام الأمثل لأدوات الرقابة البرلمانية لإلقاء الضوء على ما تعانيه الجماهير من مشكلات، وتبصير الحكومة بها لإيجاد الحلول لها، ومبادرة اللجان النوعية بدراسة قضايا ومشكلات الجماهير وإعداد تقارير عنها، والتعاون مع الحكومة، فى إطار من المصارحة والمكاشفة، لتحقيق الأهداف القومية من أجل الصالح العام.

رئيس مجلس النواب: الاهتمام بالقوانين التى تمس مصالح الوطن وتفعيل الرقابة البرلمانية لكشف المشكلات التى تعانى منها الجماهير

وأكد «عبدالعال» أن المجلس ستكون له وقفة جادة مع الحكومة خلال دور الانعقاد الخامس، قائلاً: «لن نترك هذا الشعب ومصالحه بعيداً عن القاعة، ولن نسمح للتنفيذيين بأن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، وعليهم أن يتحمّلوا المسئولية ويحنوا على الشعب».

وتابع: «على المجلس تفعيل أدواته البرلمانية، لأن التاريخ لن يرحمه إذا لم يفعل ذلك، وهذه الجلسة هدفها الدعوة إلى اللحمة الوطنية ودعم القيادة السياسية».

وأضاف «عبدالعال» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، واجه كثيراً من المشكلات، وقدم الكثير من الحلول، آخرها التدخّل والمتابعة لحل مشاكل التموين، موضحاً أن دور الانعقاد قصير وسيكون عنوانه تحقيق مطالب المواطن.

وكشف رئيس مجلس النواب، أن هناك إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية ستشهدها مصر خلال الفترة القادمة، مطالباً الشعب بالاصطفاف خلف قيادته لاستكمال مشواره فى بناء الوطن، مشيراً إلى أن الأغلبية والمعارضة تقف خلف دولتها لاستكمال البناء.

وأضاف «عبدالعال»: «نحن مقبلون على مرحلة جنى الثمار بعد فترة انتقالية استلزمت إجراءات قاسية، ولا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية لبناء المؤسسات والبنية الأساسية، فالدول النامية تحتاج إلى إنشاء البنية الأساسية، لجذب الاستثمارات، وإلى الطرق وتوفير الطاقة»، مشيراً إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية تم تنفيذها خلال الفترة الانتقالية، وحدث خلل فى بطاقات التموين، وتم تداركه من جانب رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الحكومة تسير على قدم واحدة، لأن المحليات غائبة، رغم أنها مصنع الديمقراطية وبوتقة حل مشكلات المجتمع، مشدداً على ضرورة تشكيل مجالس محلية تضم الشباب لتتواصل مع التنفيذيين والمحافظين لحل مشكلات المواطنين.

وقال إن النواب عليهم مسئولية التواصل مع المواطنين لحل مشكلاتهم، مؤكداً أن الوزراء والمحافظين والنواب ليسوا متواصلين بشكل جيد مع المواطنين. وتابع: «نحن محاطون بمنطقة مضطربة وحولنا منازعات على جميع الخطوط والاتجاهات، لكن طالما كانت الجبهة الداخلية موحدة وواعية بالأخطار المحيطة بها، وواثقة فى قيادتها، فلا خوف أبداً من هذه الأخطار».

وأضاف أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتحسّن تصنيف مصر الائتمانى ومؤشرات جاذبية الاستثمار كان المواطن المصرى هو صاحب البطولة المطلقة فيها، وقال: «حتى تستعيد دولتنا قوتها، يتعين علينا إعلاء المصالح الوطنية والابتعاد عن الشائعات والأخبار المفبركة المزيفة المعروف مصادرها وأهدافها ونتائجها، وترك المصالح الشخصية أو المطالب الفئوية التى يرغب فى تحقيقها أصحاب المصالح الراغبون فى وقف مسيرة هذا الوطن العظيم».

وحول القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب والشيوخ، قال «عبدالعال» إن البرلمان بصدد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية فى مصر، والمجلس حريص على إجراء حوار مجتمعى يستوعب جميع الأطياف الوطنية من المؤيدين والمعارضين، لصياغة المستقبل بالمشاركة لا المغالبة.

البرلمان يعلن دعمه لـ"السيسى" فى استكمال الإصلاح.. ومساندة الجيش والشرطة ضد "الإرهاب"

وخلال كلمته حرص أعضاء المجلس على الوقوف تحية وإجلالاً للرئيس عبدالفتاح السيسى، تقديراً للجهد الذى بذله فى سبيل رفعة الوطن، وهو ما دفع «عبدالعال» للقول: «هذه الوقفة رمزية، تقديراً للقيادة السياسية والجيش والشرطة».

"الشريف": علينا مسئولية كبيرة فى دور الانعقاد الخامس

من جانبه، قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن البرلمان جدّد الثقة فى القيادة السياسية، ويدعم القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب، ووجّه التحية إلى الشعب الذى تصدى للمؤامرات التى تحاك ضد مصر.

الحكومة تحيل عدداً من التشريعات والاتفاقيات للبرلمان لمناقشتها

ووجّه الشريف رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلاً: «نواب الشعب يؤكدون ثقتهم الكاملة فى قيادتكم لهذا الوطن، ونؤكد أننا معكم ونؤيدكم، وهذا ليس من فراغ، لكنه بسبب الإنجازات التى حدثت على أرض الواقع».

وأضاف: «علينا مسئولية كبيرة فى دور الانعقاد الخامس، هناك كم كبير من التشريعات على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وكل همنا المواطن البسيط»، مطالباً الحكومة بضرورة «التعاون الكامل مع نواب الشعب من أجل هدف واحد هو الصالح العام».

"القصبى" يشدد على ضرورة أن يشهد هذا الدور تعاوناً بين السلطة التنفيذية ونواب الشعب

وشدد عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، على ضرورة أن يشهد المجتمع مع بداية دور الانعقاد تعاوناً ملحوظاً مع كل السلطات التى يجب أن تتكامل من أجل صالح الوطن والمواطن، وأن يشهد هذا الدور تعاوناً بين السلطة التنفيذية ونواب الشعب.

13 مشروعاً أخرى أمام اللجان النوعية أبرزها "الضرائب الموحد والمرور والكيانات الإرهابية"

فى سياق متصل، أحالت الحكومة عدداً من التشريعات والاتفاقيات المُهمة للبرلمان، تمهيداً لمناقشتها باللجان النوعية، أبرزها قانون إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية، وتعديلات قانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وتعديلات قانون نقابة المهندسين، و«الإجراءات الضريبية الموحد»، و«الضريبة على الدخل»، ومشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، وتعديل بعض مواد قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وتعديل قانون القيد المركزى للأوراق المالية 93 لسنة 2000.

الحكومة تُحيل 16 تشريعاً للتنقيب عن الغاز والبترول فى مختلف المناطق إلى "الطاقة"

وشملت التشريعات القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وقانون تنظيم البعثات والمنح وتعديل قانون المرور 66 لسنة 73 وتعديل التعديل 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما أحال البرلمان إلى لجنة الطاقة 16 مشروع قانون مُقدمة من الحكومة، لتنظيم البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مختلف المناطق بمصر بالدلتا والصحراء والبحر المتوسط.