في أقل من 12 ساعة.. تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط المتهم بقتل سيدة وابنتها والشروع في قتل ابنها، بزاوية أبو مسلم، بمنطقة أبو النمرس، بالجيزة.

وقالت مصادر أمنية إن المشتبه فيه بارتكاب الواقعة، شاب في العقد الثاني من عمره، وأنه من أقارب زوج المجني عليها.

وكانت النيابة قد قررت عرض الجثث على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المجني عليها، تدعى "شيماء على" 27 عاما، مصابة بـ7 طعنات في الظهر وسحجة بالكتف وطعنة بالكتف اليمنى.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، عن أن القوات عثرت على ابنتها جثة هامدة، وتبين أنها مصابة بجرح قطعي غائر بالرقبة بالجهة وجرح قطعى خلف الأذن اليسرى.