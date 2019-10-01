قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ كل مشروعات الأنفاق لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير الخطين الأول والثاني بتكلفة إجمالية 47 مليار جنيه بواقع 32 مليار جنيه للخط الأول، و15 مليار جنيه بالخط الثاني.

وأوضح والي أن الهيئة وقعت مذكرات تفاهم مع إحدى الشركات اليابانية الكبرى، لتطوير 39 قطارا بالخط الثانى للمترو "شبرا الخيمة - المنيب"، وستكون جميع القطارات مكيفة.

وأضاف "والي" في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيتم افتتاح محطة هليوبوليس بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة خلال أيام، مؤكدا أن محطة هليوبوليس أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن الخط الثالث سيقل يوميا 2 مليون راكب بعد استكمال جميع مراحله.