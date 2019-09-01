قبل بدء الدراسة.. تعرف على أسعار وطريقة استخراج اشتراك مترو الأنفاق

أعلن مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، أن أسعار اشتراكات الطلاب استعدادًا للعام الدراسي الجديد لن تشهد أي زيادات.

وتستعرض "الوطن" أسعار اشتراكات المترو قبل بدء العام الدراسي الجديد على النحو التالي:

- اشتراك الطلبة لـ25 محطة بمبلغ 33 جنيهًا و35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا، على أن تكون بـ180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

- أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لـ25 محطة بمبلغ 22 جنيهًا، و35 محطة بمبلغ 27 جنيهًا، على أن تكون بـ180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

- أسعار اشتراكات كبار السن بـ35 محطة بمبلغ 135 جنيهًا، على أن تكون بـ180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

كيفية استخراج الاشتراك

- الاشتراك بنظام الكارت الذكي بالاسم والصورة ولمدة ثلاثة شهور عدد الرحلات (180) رحلة، ولمدة سنة عدد الرحلات (730) رحلة، واشتراك لمدة شهر عدد الرحلات 60 رحلة.

- يستخرج الاشتراك بموجب استمارة طلب اشتراك بمبلغ (خمسة جنيهات للربع السنوي وعشرة جنيهات للسنوي) معتمدة من الجهة الإدارية المسئولة للطلبة والاحتياجات الخاصة والقوات المسلحة والشرطة.

- يتحمل طالب الاشتراك قيمة الكارت الذكي بمبلغ (خمسة وعشرون جنيهًا) أول مرة عند اصدار الاشتراك.

- يتقدم طالب الاشتراك بصورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الرقم القومي.

أماكن مكاتب الاشتراكات في مختلف محطات المترو على الخطوط الثلاثة

- الخط الأول "المرج - حلوان":

يوجد نحو 13 مكتب لاستخراج الاشتراكات بمحطات "حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، الشهداء، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج القديمة".

- الخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب":

يوجد نحو 10 مكاتب لاستخراج الاشتراكات في محطات "كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء، العتبة، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب".

- الخط الثالث "العتبة - الأهرام في مصر الجديدة":

يوجد مكاتب الاشتراكات في محطات "العتبة، العباسية".

ويمكنك تحميل نموذج طلب اشتراك مترو لطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس من هنـــــــا.