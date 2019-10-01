قارن قبل الشراء.. "تويوتا فورتشنر" و"جيب جراند شيروكي"

يقارن عشاق السيارات بين الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات، بحثا عن التميز والراحة والتجديد، وفي السطور التالية نعرض مقارنة بين سيارتي "تويوتا فورتشنر" و"جيب جراند شيروكي".

تويوتا فورتشنر

تضم السيارة "سياز" محركاً بسعة 4000 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 234، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية.

وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 12 لترا من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة اليابان، وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 845,900 جنيه ويصل إلى 1,025,900 جنيه لأعلى فئة.

جيب جراند شيروكي

تضم السيارة "سياز" محركاً بسعة 5700 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 360، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 225 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 8.7 ثواني.

وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ8 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 12.75 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة أمريكا، وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 1,300,000 جنيه.