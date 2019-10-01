عرض برنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "dmc"، تسريبات، لعناصر الإخوان الإرهابية، تكشف عن مخطط التنظيم لمراقبة الأكمنة الأمنية.

وجاء في المكالمة الأولى، ما يلي:

رجل1: "صاحي ولا نايم؟".

رجل 2: "لا مش نايم.. صاحي".

رجل 1: "الناس رجالتك واقفين في الأماكن بتاعتهم ولا لأ؟".

رجل 2: "طالعين أهو".

رجل 1: "مش بتكلم على طالعين، أنا ما بتكلمش على طالعين أهم، عشان ما يتوهوش يعني".

رجل 2: "أنا واخد بالي".

رجل 1: "هم رايحين يشوفوا هيمسكونا ولا لسه، لا أكدولنا من ناحيتهم الله يكرمك".

رجل 2: "بيحصل أهو".

رجل 1: "طيب أنت بتقولي طالعين، يعني لسه طالعين دلوقتي؟".

رجل 2: "طالعين من الجامع أهو، واتوكلوا على الله".

رجل 1: "طيب ماشي، اتوكل على الله وابقى لاغيني".

وجاء في المكالمة الثانية:

رجل 1: "فيه عربية 2 كابينة فيها 2 وقفت عند المفارق كده شوية، وراحت ماشية نواحي الصالحية القديمة".

رجل 2: "المفارق اللي هي بتاعت خضير؟".

رجل 1: "اه".

رجل 2: "طلعت على الصالحية القديمة؟".

رجل 1: "مشيت على القديمة".

رجل 2: "تيجي هنا عند الكمين اللي هنا ده".

رجل 1: "طيب ماشي".

رجل 2: "فيها حد ولا إيه؟".

رجل1: "فيها 2 بس، السواق وواحد معاه".

رجل 2: "ماهي دي بتعدي وفي التوقيت دا وتروَّح".

رجل 1: "أنا في المكان هنا مافيش حاجة خالص".

رجل 2: "طيب ماشي، أنا جايلك أهو إن شاء الله بعد 10 دقايق".

بينما جاء في المكالمة الثالثة:

رجل 1: "أنت فين؟".

رجل 2: "أنا داخل عليك أهو".

رجل 1: "عديت أبو الجراشيع؟".

رجل 2: "آه وفيه كمين هناك".

رجل 1: "عبارة عن إيه؟".

رجل 2: "بوكس واقف وشوية مخبرين معاهم ضابط واقفين على الطريق اللي هو في اتجاه العلوية، يعني يعتبر طالعين على الطريق قافلينه، اللي هو رايح على العلوية".

رجل 1: "في حدود كام عسكري يعني".

رجل 2: "يعني هما اللي واقفين تحت كلهم لابسين ملكي، والبوكس فيه عساكر، يعني العساكر في البوكس واللي واقفين تقريبا مخبرين كلهم لابسين ملكي يعني".

رجل1: "كام واحد واقف تحت؟".

رجل 2: "في حدود 7".

رجل1: "يعني أنت عديت؟.. يعني هما 16 اللي دخلوا على الجراشيع".

رجل 2: "لا ما احنا عدينا مكنش في حد معدي عليهم.. بس هما يعني مرصوصين قافلين الطريق".

رجل 1: "يعني اللي داخل على العلوية؟".

رجل 2: "آه اللي داخل على العلوية ده، هيوقفوا ده، وهيُقْفُوا، لأن الطريق الطبيعي هيوقف، لأن الطريق مقفول".

رجل 2: "ماشي".

رجل 1: "فيه حاجة موجودة تاني قدام في الصالحية؟".

رجل 2: "لا.. عادي، دا بعيد عن ما جينا".

رجل 1:"ماشي".