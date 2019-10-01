تعاقدت الفنانة مي عمر مع الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة "إيرث برودكشن"، لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد صداقة طويلة بين الثنائي توجت بالعمل، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها خلال الفترة المقبلة، وتم توقيع العقد في مكتب المحامي الشهير حسام السنهوري بالزمالك.

مي أكدت عقب توقيعها على العقد: "أشعر بالسعادة لتوقيعي مع سارة الطباخ، وبيننا تفاهم كبير، وأعتقد أننا سنقدم أعمالا متميزة".

أما سارة الطباخ تؤكد: "مي نجمة متألقة وسعيدة بانضمامها إلى شركة إيرث برودكشن، وأعتبرها إضافة قوية جدا".

يذكر أن آخر أعمال مي المسلسل "ولد الغلابة " الذي قدمت فيه البطولة النسائية مع أحمد السقا وعرض في رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بعد أن تصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة، كما تألقت بإطلالات متميزة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.