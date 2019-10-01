قال العميد أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن وزارة الإسكان واتفقت على اعتماد مبلغ 5 ملايين جنيه لتغيير جميع شبكات مياه الشرب في عدد من أحياء مدينة المنيا، وذلك استجابة لشكاوى الأهالي من ضعف وانقطاع المياه وعدم وصولها للأدوار العليا.

وأوضح "جمال" أن الوزارة وافقت علي اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه، خلال العام المالي الجاري، و3 ملايين في العام المالي المقبل، وذلك لتيغير جميع شبكات المياه بأحياء "شاهين، والمصاص، والخشابة، وطه السبع، و6 أكتوبر، وكفر المنصورة"، وتمثل نحو نصف سكان المدينة الذين عانوا على مدار 15 عاما من مشكلة الانقطاع وضعف المياه، مؤكدا أن شركة مياه الشرب بالمحافظة انتهت بالفعل من إعداد المقايسات اللازمة تمهيدا للبدء في تغير الشبكات بتلك المناطق.

وكان نائب المنيا تقدم في وقت سابق بمذكرة لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة، نقل فيها تصاعد شكاوى الأهالي ومعاناتهم المستمرة من الضعف الشديد في مياه الشرب على مستوى أحياء غرب مدينة المنيا بالكامل، ويقطنها 55% من سكان المدينة، منوها أن المياه تنقطع عن المواطنين في تلك الأحياء على مدار اليوم ما يجعلهم في معاناة مستمرة، وسبب ذلك هو أن الشبكة الحالية المغذية للمنازل بأحياء غرب منشأة منذ نحو 40 عاما، ولا تتحمل الضغط العالي للمياه حتى تستوعب الزيادة السكانية، والتوسع الرأسي والأفقي الذي حدث خلال تلك الفترة، مؤكدا أن الشبكة التي تجاوز عمرها الـ 40 عاما لم يجرى بها أي أعمال تجديد.

وتصاعدت شكاوى أهالي مدينة المنيا في الفترة الأخيرة من مشكلة ضعف وعدم وصول مياه الشرب وانقطاعها المستمر بجميع أحياء غرب المدينة مطالبين بإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمشكلة.