أصدر الجيش الوطني الليبي بيانا حول استهداف القاعدة العسكرية بمطار معيتيقة ومطار مصراتة الدولي.

وقال البيان: "من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعة لقواتنا المسلحة تم رصد أماكن متفرقة في مطار معيتيقه ومطار مصراته، حيث أن مصادر الاستخبارات التابعة لنا حددت هذه الأماكن والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية".

وأضاف البيان: "هذه الأماكن عبارة عن هنجر استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقه، وعدد 2 دشم في مطار مصراته استخدمت لنفس الغرض".

وقال البيان: "تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، وقد أقلعت هذه الطائرات من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد".

وتابع: "حققت هذه الحملة الجوية أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح".