تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا، من إحباط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل والمكياج بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

ففي أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على الركاب والبضائع القادمة من ميناء ضبا السعودي تم الاشتباه في "ع.ا.ع" سائق تريلا فارغة.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية وتبين وجود 365 عبوة كريم لتفتيح البشرة و235 عبوة كريم أساس و110 علب بودرة وجه حريمى والجميع فرنسي الصنع مخبأة في أماكن سرية يصعب الوصول إليها بالتريلا .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 245 ألف جنيه يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط كل محاولات التهرب الجمركي.