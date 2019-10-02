الجبير: أخر ما يريده النظام المارق بإيران هو التهدئة والسلام في اليمن

قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن ادعاء النظام الإيراني أن السعودية أرسلت له رسائل أمر غير دقيق، موضحًا أن دول شقيقة سعت للتهدئة مع إيران وأبلغناهم بأن موقفنا يسعى للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف "الجبير"، خلال تصريحات نقلتها قناة "العربية": "أبلغنا الدول الشقيقة أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعد وينشر الفوضى، السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني فاليمن شأن اليمنيين، إذا كان النظام الإيراني يريد السلام في اليمن فلماذا لم يقدم له عبر تاريخه مساعدات تنموية؟".

وأعاد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، التذكير بموقف السعودية الرافض لدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مضيفًا: "آخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن".