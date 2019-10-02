يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 2-10-2019، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 31

طنطا 23 31

دمنهور 23 30

الإسكندرية 24 30

بلطيم 22 29

مطروح 20 30

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 20 32

السويس 22 32

العريش 20 30

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 33

مرسى علم 26 32

الفيوم 22 33

بني سويف 21 33

المنيا 20 34

أسيوط 20 35

سوهاج 21 35

قنا 22 36

الأقصر 24 38

أسوان 24 39

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 38

المدينة 28 40

القدس 16 27

الرياض 28 41

المنامة 32 39

أبو ظبي 30 41

الكويت 26 42

دمشق 17 33

بيروت 24 28

عمان 15 30

غزة 20 29

بغداد 24 42

مسقط 30 34

صنعاء 12 24

الخرطوم 26 34

طرابلس 22 31

تونس 19 30

الجزائر 17 25

الرباط 13 25

نواكشوط 17 40