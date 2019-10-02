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خبراء: "الغاز" سبب المشاكل التي تثيرها تركيا في المنطقة

خبراء: "الغاز" سبب المشاكل التي تثيرها تركيا في المنطقة

دورات لتحسين الخط.. وطلاب "الثانوية" وكبار السن أبرز المتدربين

دورات لتحسين الخط.. وطلاب "الثانوية" وكبار السن أبرز المتدربين

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