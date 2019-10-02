أخبار ماتفوتكش: "السيسى" يعيد مليوناً و800 ألف مواطن لبطاقات التموين

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية..

تكليفات "السيسى" تعيد مليوناً و800 ألف مواطن لـ"بطاقات التموين"

تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول فحص تظلمات المواطنين المستبعدين من نظام البطاقات التموينية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عودة مليون و800 ألف فرد لصرف حصصهم التموينية، بعد قبول تظلماتهم، وأشارت الوزارة، في بيان، أمس، إلى استمرار مكاتب التموين في تلقِّى تظلمات باقي المستبعدين من صرف السلع، وفقاً لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وعودة من ثبتت أحقيته للدعم، وجارٍ أيضاً تلقِّي تظلُّم أي مواطن يرى أن له حقاً في الدعم، عبر مكاتب التموين بمختلف المحافظات.

"التضامن": طرح شهادة "رد الجميل" فئة ألف جنيه ومضاعفاتها لكبار السن بعائد 16% للعام الثاني

أكدت وزارة التضامن أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، أصدر بنك ناصر شهادة «رد الجميل» المخصصة لكبار السن، تنفيذاً لسياسات الشمول المالي للبنك وامتداداً لدوره في العمل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه للعام الثاني على التوالي يستمر البنك في طرح الشهادة وفئتها 1000 جنيه، ومضاعفاتها بحد أقصى مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم، وأكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، في بيان له أمس، أنه نظراً للإقبال على هذه الوديعة، فقد تقرر تخفيض سن الشهادة إلى 65 عاماً، بالإضافة إلى تعديل دورية صرف العائد، لضمان تلبية احتياجات كافة العملاء، فأصبح العائد 15% «شهرياً»، أو بدورية صرف ربع سنوي بعائد 15.25%، أو دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5%، أو دورية صرف سنوية بعائد 16%.

في تسريب جديد.. إخواني يسب الشعب المصري ويكشف مخططا يستهدف القضاة

عرض برنامج "الحياة اليوم" تسريبا لمكالمة الإخواني أسامة عمر مع أحد أعضاء ما يسمى بـ"لجان الحراك الإخوانية"، يعترفان فيها بشعورهما بالإحباط نتيجة فشل مخططاتهم لإحداث الفوضى، كما تضمن التسريب شتائم للشعب المصري ومخططات تستهدف القضاة.

الجبير: آخر ما يريده النظام المارق بإيران هو التهدئة والسلام في اليمن

قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن ادعاء النظام الإيراني أن السعودية أرسلت له رسائل أمر غير دقيق، موضحًا أن دول شقيقة سعت للتهدئة مع إيران وأبلغناهم بأن موقفنا يسعى للأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف "الجبير"، خلال تصريحات نقلتها قناة "العربية": "أبلغنا الدول الشقيقة أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعد وينشر الفوضى، السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني فاليمن شأن اليمنيين، إذا كان النظام الإيراني يريد السلام في اليمن فلماذا لم يقدم له عبر تاريخه مساعدات تنموية؟".

كل ما تود معرفته عن الانتخابات البرلمانية التونسية 2019 في 6 أسئلة

يشارك أكثر من 7 ملايين تونسي في الانتخابات التشريعية المرتقبة، وتجرى هذه الانتخابات بين دورتين رئاسيتين، وتتنافس فيها أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان، ما قد يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير.

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي ليتجاوز الـ45 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، عن أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ارتفع بنحو 148 مليون دولار، خلال الشهر الماضي، وقال "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني، أمس، إن صافي الاحتياطيات الدولية وصلت إلى 45.117 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 44.969 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس 2019 الماضي.

التموين: صرف الخبز حق أصيل لكل مواطن.. وسنرد على التظلمات سريعا

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين، إنه لا مساس نهائيا بصرف الخبز للمواطنين، وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن صرف الخبز مستمر، فهو حق أصيل للمواطن حامل البطاقة التموينية، سواء انطبقت عليه المحددات الـ 5 أم لا، وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن التظلمات المقدمة من المواطنين، ستُفحص خلال 15 يوما على الأكثر، مشيرا إلى أنها كانت تستغرق 3 أسابيع، لكن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بالإسراع في هذا الأمر.

أول صورة للمتهم بذبح زوجة عمه وابنتها في أبو النمرس

تنشر "الوطن" أول صورة للمتهم بقتل زوجة عمه "شيماء"، البالغة 27 عاما، ضحية جريمة أبو النمرس، هي وابنتها بـ9 طعنات، ويبلغ من العمر 17 عاما، ونفذ جريمة القتل البشعة، حيث ذبح زوجة عمه وابنتها وألقى ابن عمه من فوق سطوح المنزل، بسبب اتهام الأم المجني عليها له بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه، وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تمكن من ضبط المتهم بقتل سيدة وابنتها والشروع في قتل ابنها، بزاوية أبو مسلم، بمنطقة أبو النمرس، بالجيزة بعد 12 ساعة من وقوع الجريمة.

"ON E" و"DMC" تعرضان فيلم "الممر" بمناسبة احتفالات أكتوبر

تعرض قناتا "ON E" و"DMC" فيلم الممر بمناسبة احتفالات ذكرى أكتوبر، فتعرض قناة "أون" الفيلم يومي 6 و12 أكتوبر، بينما تعرض "DMC" الفيلم يومي 11 و15 أكتوبر، "الممر" من بطولة الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

بيان رسمي.. الأهلي يُصعّد ضد رئيس الزمالك.. ويطالب مؤسسات الدولة بالتدخل

أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات التي وصفها بـ"غير الأخلاقية" لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير، وقال النادي الأهلي، في بيان: "نظرًا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية قرر النادي تصعيد الموقف لكافة الجهات المعنية في الدولة للاضطلاع؛ كل بمسئولياته في هذه الظروف الحرجة".