بالفيديو.. لحظة انهيار جسر تايوان المعلق

رصد مقطع فيديو، لحظة انهيار الجسر المقوس البالغ طوله 140 متراً في نانفانجو، أمس الثلاثاء، على الساحل الشرقي لتايوان.

وفي الفيديو، يظهر الجسر وهو يسقط على 3 قوارب صيد على الأقل، وغرق ناقلة نفط كانت تعبر من الموقع، قبل أن تعبره كاملًا.

وأصيب إثر الانهيار 12 شخصاً بجروح، بينهم 6 فلبينيين و3 إندونيسيين يعملون في الصيد، بالإضافة إلى ربان الناقلة النفطية التايواني، كما أن هناك 6 أشخاص هم في عداد المفقودين وربما يكونوا عالقين في القوارب تحت الجسر المنهار، بحسب ما قالته الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق.

وقالت رئيسة تايوان تساي إينج-وين "نأمل إنقاذ الجميع في أقصر وقت ممكن لنقلص الأضرار".

واندلعت النيران بالناقلة، ما أدى لارتفاع سحب دخان أسود كثيف الهواء.

ولم يتضح بعد سبب انهيار الجسر الذي شيد عام 1998 ويضم مرفأ صيد صغير.