سعر الدولار اليوم في مصر

ترصد "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق تعاملات اليوم، الأربعاء 2 أكتوبر في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.